Депутаты без неприкосновенности. И под генпрокурором

Депутаты окончательно лишились неприкосновенности. Вчера они проголосовали за изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в регламент Верховной Рады, которые позволят на практике применять нормы Конституции, измененные ранее. Правда, вряд ли сами нардепы очень рады окончанию реформы, поскольку теперь они полностью попадают в руки генпрокурора.

Уголовные производства по депутатам парламента может открывать только прокуратура, не ниже областного уровня, и только при разрешении из центрального офиса. А все действия по уголовному производству вообще можно проводить только по приказу генпрокурора. Так что Рябошапка теперь для нардепов бог и царь.

Правда, надо отметить, что нынешний генпрокурор достаточно лоялен в отношении депутатов Рады. По крайней мере, некоторых. Поскольку Госбюро расследований уже открыло с десяток дел по Петру Порошенко, но Руслан Рябошапка успешно делает вид, что ведомство Трубы ничем таким не занимается. Если и в отношении остальных депутатов все будет происходить так же, то Верховная Рада 9 созыва даже не заметит, что сняла с себя неприкосновенность.

Однако не факт, что все генпрокуроры будут так лояльны, как Рябошапка. Или что Рябошапка будет к остальным так же лоялен, как к Порошенко. А потому для депутатов могут настать плохие времена. По крайней мере, для тех, кто не боится находиться в оппозиции к Банковой.

Коболев "обнулил" газовые переговоры

Едва получив формальную независимость от "Нафтогаза", украинская газотранспортная система рискует оказаться пустой. Вчера глава НАК Андрей Коболев объявил, что вероятность подписания нового контракта по транзиту газа между Украиной и Россией приближается к нулю. То есть переговоры ведутся, но толку от них все еще не видно. А если нет контракта, то, соответственно, не будет и газа.

Поскольку полноценной информации с переговоров нет, уже сложно понять, что именно на данный момент не дает подписать контракт. Раньше стороны не могли договориться о сроках его действия ("Нафтогаз" хотел минимум трехлетний контракт, "Газпром" настаивал на однолетнем). Но это было до встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, которая вроде бы обещала стать прорывной в вопросе газовых контрактов. Но, похоже, не стала.

И это плохо для всех. У "Газпрома" могут возникнуть проблемы с выполнением европейских контрактов. Еще хуже будет европейцам, которые могут вспомнить о зиме 2009 года с внезапно похолодавшими квартирами. Но хуже всего будет Украине – тут и потеря "транзитных" миллиардов, и необходимость за собственные средства устраивать прокачку собственного газа по собственной территории. А это – существенное удорожание газа для потребителя, которое в январе еще не произойдет, но в конечном итоге все равно настигнет обычных граждан.

Если и есть способ быстро разрушить хрупкую экономическую стабильность Украины, то это как раз он. Минус 60-70 млрд гривен из кармана "Нафтогаза" – это скажется на всем, от тарифов ЖКХ до стабильности курса нацвалюты. По идее, это должно и беспокоить всех. Но Коболева почему-то не беспокоит – он просто констатирует, что с 1 января начнется апокалипсис.

Впрочем, чего ему беспокоиться, если премия уже у мамы в Америке?

Зачем Киев опять "переписывает" коммюнике "Нормандской четверки"?

Первое после парижского саммита "Нормандской четверки" заседание контактной группы в Минске закончилось ничем. Казалось бы, Зеленский с Путиным четко договорились об обмене пленными при двух свидетелях, но, как только речь зашла о практических переговорах без участия Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, все застопорилось.

Представители сепаратистов во всем обвинили украинских коллег – мол, они сознательно затягивают процесс. Украинская сторона ничего не ответила, поэтому невозможно понять, сознательно там все происходит или нет. Но то, что провал в этот раз произошел из-за позиции украинской стороны, отрицать не приходится.

Если в парижском коммюнике записано "всех установленных на всех установленных", то непонятно, почему вдруг представители Киева заговорили о формуле "всех осужденных на всех осужденных" (что, понятно, меньше, чем "парижский" вариант). Ведь формула насчет "установленных" записана даже в украинском переводе, находящемся на сайте президента, причем с первого раза, без правок.

И потому комментарий от Офиса президента не помешал бы. Потому что если украинская делегация выполняет директивы Банковой, то надо объяснить обществу смысл этих директив. А если делегация не выполняет директивы Банковой, то почему ее состав до сих пор не изменен?

Пока же возникает ощущение, что обмен затягивается просто потому, что до Нового года еще почти две недели. Ведь провести его под праздник будет гораздо технологичнее…

Земли по 200 тысяч га в руки не будет

Земельная реформа движется к своему завершению. Уже поговаривают о том, что ее проголосуют в целом на следующей неделе – с правками, которые учтет профильный комитет, но без обсуждения правок, которые он не учтет.

Правда, теперь еще нужно в экстренном порядке учесть правку, предложенную президентом: вчера Зеленский выступил с инициативой относительно ограничения продажи земли в одни руки – вместо 200 тысяч гектаров только 10 тысяч.

Инициатива, безусловно, хорошая: ведь чем ниже будет планка ограничения, тем меньше будет шансов, что всю сельхозземлю скупит десяток аграрных олигархов. Правда, даже при ограничении 10 тысячами гектаров все равно есть возможность, подключив всех родственников, скупить 50-70 тысяч. Но при ограничении в 200 тысяч с помощью родственников вообще можно было скупить миллион!

Так что в данном случае президенту можно поаплодировать (если не считать тот факт, что он просто повторил предложения, уже звучавшие в парламенте). Однако было бы неплохо, если бы он прочитал и остальные правки, не учтенные аграрным комитетом Рады. Может, среди них тоже есть что-то толковое.

В Россию – по загранпаспортам. Обратно – по внутренним

Правительство издало постановление, из-за которого украинские граждане смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам. И этим же постановлением разъясняется, что из России наши граждане могут приезжать по внутренним паспортам. Постановление очень простое и понятное. Осталось только понять его логику.

Представим себе гражданина, который выехал по загранпаспорту. Логично тогда, что он и въехать должен по загранпаспорту. Но у него есть возможность вернуться по внутреннему, и он ею пользуется. Что получается при таком варианте? Что гражданин все еще числится как убывший в Россию.

Больше того, если этот гражданин еще раз захочет выехать в Россию (естественно, по загранпаспорту), то его пограничники вполне закономерно спросят – а почему это вы едете в Россию, если вы из нее и не возвращались? А это, кстати, административное нарушение.

Надо отметить, что правительство свою логику объяснило: мол, выезжающих с внутренними паспортами долго нужно пробивать по базам данных, а с загранпаспортом все легко и быстро. Но непонятно только – разве тех, кто выехал, по базам пробивать не нужно?

На самом деле, Кабмин создал возможность попасть под админпротокол для тех, кто имеет загранпаспорт, и фактически запретил выезд для тех, кто не имеет. А не имеют загранпаспорта, в основном, пожилые граждане, которые десять лет собирают деньги, чтобы съездить к родственникам в Брянск или Ростов, но теперь не смогут это сделать, потому что денег на оформление загранпаспорта не накопили. Но это в логику правительства не входит.