Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине финансовой помощи в сумме $698 млн, которые поступят в нашу страну в 2020 году.

Отмечается, что это решение должен еще рассмотреть Сенат США.

"В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задерживать подобную поддержку", - говорится в заявлении конгрессвумен, представителя демократов Марси Каптур.

Скриншот: Тwitter/ RepMarcyKaptur

Ранее "Страна" приводила объяснение конгрессмена-республиканца Кена Бака, почему Дональд Трамп задерживал помощь Украине.

Также мы рассказывали о заявлении министра обороны США Марка Эспера, что Вашингтон должен Украине менее $10 млн из общего объема военной помощи, которую правительство утвердило ранее.