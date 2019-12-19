Прокуратура Киева осталась без руководства: вслед за ее начальников Романом Говдой в отставку отправились его заместители. А их преемники пока не назначены. "Страна" разбирается в сложившейся критической ситуации.

Уже бывший глава столичной прокуратуры Говда был ставленником экс-генпрокурора Юрия Луценко. 16 декабря стало известно о подписании Русланом Рябошапкой приказа о увольнении Говды с должности. Рапорт добровольно-принудительно по собственному деланию тот подал еще 11 декабря. Поэтому 14 декабря на 55-летнем юбилее у Луценко в итальянском ресторане Говда присутствовал уже как отставник.

В прокурорских кругах удивляются тому, что пролуценковский кадр продержался на должности так долго после ухода шефа, да еще будучи подписантом подозрения по квартирному делу нынешнего первого зама генпрокурора Виталия Касько.

Как выяснилось, Говда ушел не один. Синхронно с его увольнением написали заявления об уходе его замы Андрей Андреев и Сергей Репецкий.

Андреев - выходец с Луганщины. Он известен тем, что активно агитировал луганских коллег вступать в прокурорский батальон и даже выкладывал в Facebook фото в военной форме сидя на броне. Поговаривают, что именно Андреев подписал подозрение экс-главе фракции "Партии регионов" Александру Ефремову, за что Луценко и назначил его замом прокурора Киева.

Еще один "последний из могикан" в киевской прокуратуре - Репецкий - особо ничем не выделился на должности, на которую, как говорят, попал по квоте бывшей партии Арсена Авакова и Арсения Яценюка "Народный фронт".

Учитывая, что у прокурора Киева Говды после смены власти в генпрокуратуре оставалось всего два зама, сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Подобной прокурорские старожилы не припомнят с 1991 года. Все старое прокурорское начальство в Киеве убрали, а новое не назначают уже более трех дней.

Как рассказывают наши источники в прокуратуре столицы, в связи с тотальной зачисткой кадров не осталось никого, кто бы исполнял обязанности прокурора города. Сегодня банально некому подписывать обязательные документы, даже тривиальную справку. А в ЕРДР некому подтверждать внесение ведомостей о преступлениях, которые регистрирует следственное управление столичного Главка полиции.

В связи с этим в столичной прокуратуре переживают, что могут остаться на Новый год без зарплаты, так как бумаги о ее выплате может подписать только прокурор Киева или и.о. прокурора столицы. А таковых сейчас нет.

Почему же возникла проволочка с назначениями в киевскую прокуратуру? Наши информированные источники в ГПУ говорят, что сейчас идет рубка между разными группами влияния во власти за лакомые посты. По некоторым данным, активным игроком на этом поле выступает нынешний зам генпрокурора азербайджанского происхождения Гюндуз Мамедов. Он якобы помогал с организацией недавнего визита Зеленского в Баку и вообще вхож на Банковую.

Мамедов двигает на Киев своего человека - 62-летнего Николая Иванца. Того самого, у которого, по слухам, некогда работал водителем "бриллиантовый прокурор" Александр Корниец, когда Иванец возглавлял прокуратуру Голосеевского района Киева.

Позже Иванец работал начальником отдела кадров в Академии прокуратуры, а после Майдана 2014 года трудился первым замом прокурора Крыма у того же Мамедова, возглавлявшего при Луценко эту фантомную прокуратуру.

Поговаривают, что Иванец - фигура не самостоятельная, и в случае назначения будет полностью зависеть от группы влияния Мамедова, который близок к главе Офиса президента Андрею Богдану.

Может быть, как раз Николая Иванца и назначат в прокуратуру Киева к празднику святого Николая 19 декабря.

Также среди кандидатов на кресло прокурора Киева называют бывшего первого зама прокурора Николаевской области Александра Белоуса и нынешнего и.о.руководителя кадрового департамента Генпрокуратуры Тараса Дунаса. От этих последних кандидатур в столичной прокуратуре не в восторге.

Если назначат Белоуса, он начнет тащить в Киев своих николаевских протеже. Дунаса же прокуроры ненавидят как автора скандального положения о прохождении аттестации с анонимками и прочими "новеллами".

Как говорят, сейчас Резницкая торгуется с Банковой, кого утвердить на должность прокурора Киева. К вечеру среды этот гордиев узел разрублен не был.