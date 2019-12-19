Накануне последних заседаний Верховной Рады в уходящем году по-прежнему остается неясным, успеют ли "Слуги народа" протянуть через свой "турборежим" законопроект о свободном рынке земли.

Как продвигается рассмотрение проекта, анализирует "Страна".

Турборежимный комитет

На утреннем заседании в среду, 18 декабря, казалось, что рассмотрение проекта закона во втором чтении уже отложат на следующий год.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, выступающая против открытия рынка земли, не скрывала своего ликования во время выступления в Раде. "До того, как люди вышли на улицы, в этом парламенте планировали нарушить все регламенты, закон, Конституцию, в ускоренном тайном режиме провести заседание аграрного комитета и вопреки регламенту в четверг поставить на голосование продажу земли... Но сегодня на совещании Глава Верховной Рады сказал, что не будет нарушен регламент, это означает, что до нового года это преступление против украинского народа не произойдет", - убедительно чеканила Тимошенко.

Но уже спустя несколько часов в воздухе запахло "зрадой". По парламенту поползли слухи, что аграрный комитет, возглавляемый Николаем Сольским, собирается до упора рассматривать поправки к законопроекту, чтобы в четверг документ все же оказался на голосовании в сессионном зале.

Это же подтвердил "Стране" нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик: "За ночь проведут комитет, а затем за ночь закон в зале", - отметил депутат.

Мотивации включить турборежим для земельного законопроекта у главы профильного комитета хоть отбавляй. Николай Сольский является соучредителем "Украинского Аграрного Холдинга" и давним партнером главы Офиса президента Андрея Богдана по аграрному бизнесу. В самом парламенте Сольский оказался по протекции Андрея Богдана, пройдя по списку "Слуги народа". Политики знакомы еще с университетских времен, с разницей в 2 года они заканчивали юрфак Львовского национального университета.

Несмотря на наличие аграрного бизнеса глава профильного комитета не стал заявлять о конфликте интересов и лично руководит всем процессом по подготовке законопроекта. С его подачи комитет делали закрытым, затем запрещали туда приходить представителям общественных организаций в аграрной сфере, а теперь и вовсе пытались рассматривать правки под покровом ночи.

Впрочем, осуществить эти планы не удалось. Во время одного из перерывов в заседании комитета депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы" захватили место главы комитета. В это же время между Ильей Кивой (ОПЗЖ) и Андреем Мотовиловцем ("Слуга народа") произошел конфликт. Мотовиловец пытался оттеснить от кресла главы комитета депутатов Наталью Королевскую (ОПЗЖ) и Юлию Тимошенко. Кива толкнул Мотовиловца. Сглаживать конфликт пришлось Нестору Шуфричу (ОПЗЖ).

В это время Тимошенко невозмутимо стряхивала со стола внушительную гору бумаг - текст поправок к законопроекту, в которых делал пометки сам Сольский.

Главе комитета пришлось объявить еще один перерыв. А затем - пойти на уговоры оппозиционеров не рассматривать поправки до утра, а разойтись в половину первого ночи.

Как знать, возможно, если бы не эта потасовка, турборежим сумел бы пройти по всем поправкам к проекту до утра. Аграрный комитет во главе с Сольским был готов обеспечить все условия для этого. Например, произошла странная метаморфоза с количеством поданных поправок к законопроекту. Перед стартом их рассмотрения было более 4700 поправок. Затем это количество сократилось в 2 раза. Потом депутаты поддержали решение выделить на рассмотрение каждой поправки 30 секунд. И рассматривать только те предложения, которые представляют их авторы. Но в результате конфликта депутаты успели пройти только 192 поправки, отложив дальнейшее заседание на 8 утра.

"Если бы комитет шел по процедуре, мы бы рассмотрели все поправки только к маю", - рассуждал в разговоре со "Страной" депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко, секретарь аграрного комитета. Впрочем, по словам парламентария, процедура была нарушена изначально.

Например, сравнительную таблицу с поправками депутаты получили прямо во время заседания комитета, хотя регламент предполагает, что ее должны были выдать за день до заседания в случае проведения внеочередного заседания комитета или за три дня - перед очередным заседанием.

Во-вторых, оказалось, что в таблице напротив каждой поправки уже были примечания, приняты они или отклонены комитетом, хотя голосования за соответствующие поправки еще не состоялось.

Принять любой ценой

Продолжение рассмотрения поправок ожидается в 8 утра четверга.

На сей раз у депутатов будет еще два часа на работу с законопроектом: в 10 стартует заседание Верховной Рады в сессионном зале. Авторы поправок обещали прийти и на утренний комитет. Несмотря на то, что "Слуги народа" не скрывая своего презрения оценивали их работу, как законодательный спам.

Например, Дмитрий Соломчук, которого недавно сместили с должности замглавы фракции "Слуга народа", прямо заявил об этом Шуфричу, предложившему в своих поправках отложить открытие рынка земли до проведения всеукраинского референдума.

"Вы когда текст подаете, вы хотя бы запятые меняйте, а то все правки слово в слово. Для чего вы занимаетесь законодательным спамом?", - вопрошал Соломчук. "Ну может для вас это спам, а для нас это право, которое нам дает Конституция и законы Украины", - парировал Шуфрич.

По словам депутата, власть нацелена протянуть этот законопроект как можно быстрее.

"Сперва куда-то исчезло 2400 поправок, и появились новые, при чем еще и текст отличается от того, который ранее видели депутаты", - сказал он.

При нынешних темпах рассмотрения проекта перспективы вынесения его в зал в течение ближайшего дня выглядят туманными. А пятница - это уже последний рабочий день парламента в этом году.

Кроме того, оппозиция уже заявила, что в регионах собираются аграрии, чтобы ехать в Киев на новые акции протеста. Кто останется на местах - готовы блокировать дороги и всячески протестовать против попыток незаконным путем протянуть закон.

Впрочем, уже очевидно, что единственный шанс оттянуть принятие законопроекта - бороться в комитете.

Когда проект окажется в сессионном зале, он имеет все шансы быть принятым.

Подстраховку "Слугам народа" окажет группа "Доверие", которая в значительной степени состоит из представителей агробизнеса. Многие депутаты в этой группе ориентируются на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского, из-за чего коллеги по парламенту их называют "Хором Веревки". До сих пор благодаря поддержке депутатского лобби Веревского Рада принимала те земельные решения, которые предлагал Офис президента. Накануне глава группы Олег Кулинич (был помощником Веревского в бытность того депутатом Рады) уже признал, что поддержат этот проект.

"Мы не можем каждый год продолжать мораторий и говорить, что вопрос не на повестке дня. Люди должны понимать, что у них есть право выбора", - мотивировал решение Кулинич.

Отметим, что принятие законопроекта является требований МВФ. Парламент и так не справился с главным "домашним заданием" от Фонда - проголосовать законопроект о запрете возвращать "Приватбанк" бывшим владельцам.

Если же еще завалят и закон о земле (или сильно затянут его принятие), то сотрудничество с МВФ будет под очень большим вопросом.