Правоохранители разоблачили деятельность гражданского лица и служащих Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, которых подозревают в продаже информации, добытой незаконным путем.

Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Украины.

По версии следствия, сотрудники СБУ и один гражданский продавали сведения о телефонных разговорах, соединениях и телефонном трафике. Последние были добыты с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации.

Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы подозреваемых. Также решается вопрос об объявлении должностным лицам из СБУ подозрения по ч.1 ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч.2 ст.163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины и избрании меры пресечения.

Среди сотрудников СБУ такое преступление становится распространенным. Например, летом "Страна" писала о похожем случае в Киеве, где контрразведчик СБУ торговал информацией о телефонных разговорах граждан.

Аналогичная новость стала известна и в ноябре: СБУшники поймали своих коллег на незаконной прослушке и торговле информацией.