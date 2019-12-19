Министерство финансов подтвердило слова премьер-министра Алексея Гончарука о том, что существуют проблемы с выполнением доходной части государственного бюджета и финансированием ряда бюджетных программ.

Об этом пресс-служба ведомства написала в Facebook.

Как сообщили в Минфине, все расходы по защищенным статьям (зарплаты, пенсии, социальные выплаты) Государственная казначейская служба Украины будет выполнять по графику. Для этого Министерство принимает меры, чтобы "придерживаться маяков по размеру дефицита" сектора общего государственного управления.



Скриншот: Facebook/ minfin.gov.ua

"Казначейство также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования", - успокоили в ведомстве.

Что касается остальных платежей, зарегистрированных уже в декабре, то их будут проводить после анализа приоритетности.

"Потому что доходы Государственного бюджета за 11 месяцев 2019 полностью не выполнены вследствие более крепкого, чем учтено в Государственном бюджете, обменного курса гривны, медленного роста импорта, падения производства табачных изделий", говорится в сообщении.

Как писала "Страна", в ноябре Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019 , которыми на 20 млрд грн урезалась доходная часть.

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