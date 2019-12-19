Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер рассказала, как прошла последняя в 2019 году встреча участников группы в Минске.

Как написала Олифер в Facebook, трехсторонняя контактная группа заявила "о своей полной преданности" реализации режима прекращения огня. Также стороны основательно обсудили тему обмена пленными.

При этом они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену людьми до конца года.

В тоже время, Олифер отметила, что сегодняшнее заседание ТКГ в Минске было последним в уходящем году.

С учетом того, что, по сути, об обмене пленными договорится не удалось (что уже признали обе стороны), получается, что сам по себе вопрос обмена до конца года остается под большим вопросом.

В тоже время, стоит напомнить, что лидеры государств "нормандской четверки" на встрече в Париже договорились об обмене пленными до конца года. Поэтому, не исключено, что вопрос постараются решить путем прямых переговоров между руководителями двух стран.

Почему сорвался обмен пленными можно прочитать здесь.

Скриншот: Facebook/ darka.olifer

Несмотря на перечисленные Олифер успехи, в Минске так и не сумели согласовать дату нового перемирия на Донбассе.

Ранее "Страна" рассказывала, что украинская сторона на переговорах предлагала исключить 11 беркутовцев из списков на обмен.