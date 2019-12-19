Обмена пленными в этом году не будет? У Кучмы заявили, что встреч в Минске до 1 января больше не планируется
Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер рассказала, как прошла последняя в 2019 году встреча участников группы в Минске.
Как написала Олифер в Facebook, трехсторонняя контактная группа заявила "о своей полной преданности" реализации режима прекращения огня. Также стороны основательно обсудили тему обмена пленными.
При этом они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену людьми до конца года.
В тоже время, Олифер отметила, что сегодняшнее заседание ТКГ в Минске было последним в уходящем году.
С учетом того, что, по сути, об обмене пленными договорится не удалось (что уже признали обе стороны), получается, что сам по себе вопрос обмена до конца года остается под большим вопросом.
В тоже время, стоит напомнить, что лидеры государств "нормандской четверки" на встрече в Париже договорились об обмене пленными до конца года. Поэтому, не исключено, что вопрос постараются решить путем прямых переговоров между руководителями двух стран.
Почему сорвался обмен пленными можно прочитать здесь.
Скриншот: Facebook/ darka.olifer
Несмотря на перечисленные Олифер успехи, в Минске так и не сумели согласовать дату нового перемирия на Донбассе.
Ранее "Страна" рассказывала, что украинская сторона на переговорах предлагала исключить 11 беркутовцев из списков на обмен.