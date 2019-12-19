Специальная комиссия по расследованию фактов жестокого обращения с учениками одной из самых престижных в мире Венской академии балета установила, что молодых танцоров вынуждали сбрасывать вес с помощью курения. Об этом сообщает ВВС.

Комиссия была создана в связи со скандалом, разразившимся в академии в апреле. Тогда австрийская газета Falter опубликовала расследование, в котором утверждалось, что некоторым молодым танцорам наносили царапины, дергали их за волосы и унижали из-за их телосложения.

18 декабря глава комиссии Сюзанна Рейндл-Краускопф заявила, что к студентам академии обращались по имени и размеру одежды. Кроме того, им не оказывали надлежащей медицинской помощи, принуждали курить в качестве метода похудения, а учебная нагрузка плохо контролировалась.

"Очевидно, что дети и подростки недостаточно защищены от дискриминации, отсутствия заботы и негативных последствий для здоровья", - говорится в отчете комиссии.

В ответ Венская государственная опера пообещала сократить количество выступлений со студентами и внимательно изучить отчет, прежде чем дать полноценный ответ.

Академия была создана в 1771 году. Многие из ее выпускников танцуют в Лондонском королевском балете и Нью-йоркском Американском театре балета.

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