В сети активно зовут на митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Акцию под названием "Аваков заеднав" рекламируют на странице в Facebook.

Людей приглашают под Офис президента на Банковую, 11, в воскресенье, 22 декабря.

Начало акции - в 15.00.

В тексте приглашения указывается:

"Арсен Аваков - министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на общественных активистов. Ему не место на посту министра, он должен сесть, а не оставаться идти на повышение.

Никаких индульгенций, договорняков и компромиссов. От Ментовские произвола не застрахован никто. Последние события еще раз показывают, что нам наконец пора объединяться.

Встречаемся 22 декабря в 15:00 под Офисом президента. Будем требовать отставки Авакова. Если одной встречи будет мало, то будем приходить регулярно и напоминать, что Аваков заеднав. Аваков - черт", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Авакову в ноябре выписали 50 тысяч гривен пермии.

Также мы писали, что 17 декабря на митинге под Радой в результате драк есть пострадавшие.