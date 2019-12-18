Из-за аномального тепла во второй половине декабря во Львове зацвели деревья. Об этом сообщила местная жительница Евгения Поликарпова на своей странице в социальной сети Facebook.

Львовянка рассказала, что 17 декабря полностью расцвела калина.

Фото: Facebook

Перепутали зиму с весной и другие растения. Магнолия выпустила почки, который уже достигли 2 см. А на орешнике появились пышные сережки.

Фото: Facebook

Автор снимков порадовалась тому, что весенний процесс пошел. Однако потом посетовала, что путаница с временами года больно ударит по насекомым-опылителям.

"Пчел ждут не лучшие времена", - написала жительница Львова.

Скриншот: Facebook

Как писала "Страна", 19 декабря в Украине ожидается тепло до +12 °С.

Также мы сообщали, что 17 декабря температура воздуха в Киеве побила рекорд, который держался для этой даты 82 года.