Представители Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске предлагали убрать из списков на обмен удерживаемых лиц сотрудников подразделения "Беркут".

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

"Украинская сторона предлагала исключить из списков на обмен 11 беркутовцев. Это сообщает источник "Страны", близкий к переговорам в Минске.

Представители "республик" отказались это делать. Что и стало одной из причин провала переговоров по обмену. Их безрезультатность подтвердил и глава МИД Украины Пристайко. Он сказал, что "договориться по обновлению списков не удалось", - сообщает Telegram-канал.

"Страна" цитировала заявление Пристайко, о котором упоминается в записи Telegram-канала.

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