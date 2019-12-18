Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, сегодня договорится ни о чем не удалось.

"Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - сказал Пристайко в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером.

Напомним, ранее со стороны так называемых "ДНР" прозвучали аналогичные сообщения о срыве Киевом переговоров.

"Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров "нормандского формата" в Париже", - заявила так называемая "обмудсмен" Дарья Морозова.

Кроме того, в Минске не сумели согласовать дату нового перемирия на Донбассе.