Киевский ресторатор и народный депутат фракции "Слуги народа" Николай Тищенко в эксклюзивном интервью "Стране" рассказал о коллеге Ирине Геращенко, охарактеризовав ее как женщину опасную, нервную и злую.

По словам "слуги народа", о представительнице партии Порошенко в Раде говорят либо хорошо, либо ничего - как о покойнике.

"Знаете, Геращенко давно работает в парламенте. А я недавно. Поэтому я решил спросить, почему она себя ведет не как парламентарий, а постоянно ищет какие-то неприятности. Мне ответили: "Микола, не обращай внимания. О Геращенко в Раде говорят либо хорошо, либо ничего", - признался Тищенко, ссылаясь на однопартийцев Ирины.

Он также образно сказал, что некоторые свои посты в соцсетях Геращенко "высасывает из каре". После чего затронул тему цвета волос депутата.

"Из каре, из головы. Геращенко все время злая и нервная, хотя блондинка. Обычно блондинки не такие. Знаете, Ирина как принцесса на горошине: заметит горошину даже под 12 матрацами. Говорят, что она спит на трех матрацах", - сказал политик.

На вопрос журналиста, почему матрацев три, он ответил: для втыкания иголок.

"Чтобы втыкать в него иголки. Знаете, есть куклы вуду, а у Ирины Геращенко есть матрацы вуду. Она рисует жертву на матраце и вкалывает в нее иголки. Это не мое рассуждение, это реальные слухи", - заверил депутат.

Предположение о том, что он сильно обиделся на Геращенко из-за чего-то, Тищенко отверг.

"На женщину? Никогда. Я могу доказать. Каждый день с ней здороваюсь, но она со мной через раз, под настроение", - сказал нардеп.

Полностью интервью Тищенко "Стране" можно прочитать здесь.

В начале ноября "Страна" публиковала переписку пранкера Джокера с Тищенко о ситуации внутри "Слуги народа".

Мы также приводили комментарии однопартийцев депутата по поводу скандальной переписки.