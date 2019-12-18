В нижней палате парламента США (Палата Представителей) начались слушания по импичменту, который пытаются организовать против президента США. Его инициировали представители Демпартии против республиканца Дональда Трампа.

Согласно данным соцопроса, Дональд Трамп даже на фоне раздуваемых против него в СМИ скандалов на текущий момент опережает представителей Демпартии в симпатиях жителей США.

Безработица в США достигла минимальных значений за несколько десятков лет.

Видео: youtube.com/Голос Америки

"Страна" посмотрела весь фильм Руди Джулиани об украино-американской коррупции и рассказала, в чем там речь.

"Меня заинтересовала Украина, потому что я узнал о заговоре (представителей Демпартии, тогдашних украинских властей против Трампа, - Ред.), взятках, коррупции. Все то, в чем "демократы" (представители Демпартии - Ред.) лицемерно обвиняли республиканцев, они делали сами. Какая ирония - на расследование Мюллера о нелепом "сговоре Трампа с Россией", которого не было, потратили 40 миллионов долларов. А в это время они сами вступали в сговор (с Украиной, - Ред.), плели заговоры, давали взятки, украинцы нелегально финансировали предвыборную кампанию США в пользу "демократов" (в частности, имеются в виду, очевидно, пожертвования Пинчука в пользу Х. Клинтон - Ред.)", - говорит Джулиани.

Напомним, что одно из информагентств США оштрафовали во Франции за распространение дезинформации.