"Киевавтодор" ликвидирует проседание на мосту имени Патона. Рабочие "латают" дыры круглосуточно.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

"17 декабря в 21:00 столичные дорожники начали аварийно-восстановительные работы на мосту им. Патона. Под местом проседания асфальтового покрытия обнаружили повреждение плиты автопроезда. На аварийном участке установят новую арматуру и зальют новую часть плиты", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, что ремонт Шулявского моста обойдется жителям Киева на 227 млн дороже, чем планировалось.

Так, в октябре 2019 года увеличили стоимость договора дополнительным соглашением на 227,67 млн грн. Следовательно, реконструкция подорожала на треть - до 814,52 млн грн.

Также мы писали, что возле Шулявского путепровода нашли уже больше сотни боеприпасов времен Второй мировой.