Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время открытия Офиса противодействия рейдерству подтвердил проблемы с выполнением доходной части государственного бюджета и с финансированием ряда бюджетных программ. Об этом сообщает УНИАН.

"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в госбюджет, - это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы", - сказал глава Кабмина.

Среди причин сложившейся ситуации он назвал укрепление гривни, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на 2019 год.

Между тем в Telegram-канале "Темный Рыцарь" (считается, что его ведут нардепы от "Слуги народа", котрые входят в так называему группу Коломойского) появилось распоряжение Гончарука по поводу мер в связи с невыполнением доходной части бюджета.

В нем премьер поручает министру финансов Оксане Маркаровой обеспечить временное, "до конца текущего бюджетного года, прекращение Казначейством проведения платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда государственного бюджета" (кроме защищенных расходов бюджета).

Главным распорядителям средств госбюджета премьер приказал дать Минфину и Казначейству информацию по объемам бюджетных ассигнований по бюджетным программам, которые не будут освоены до конца бюджетного периода.

Фото: Telegram/ Тёмный Рыцарь

Напомним, "Страна" рассказывала об открытии Офиса противодействия рейдерству, на котором Гончарук констатировал неутешительную ситуацию.

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