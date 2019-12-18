Сотрудники Национальной полиции восстановили хронологию событий 12 декабря, в день задержания подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. По минутам удалось выяснить, как он избавился от мины МОН-50.

Видеореконструкция событий опубликована на YouTube-канале правоохранителей.

В 15:08 12 декабря Главное управление Нацполиции задержало подозреваемого во дворе его дома. Воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Антоненко в 15:10 послал сообщение гражданину Е - брату жены - с просьбой забрать пакет в шкафу: "Убери из моего шкафа зеленую х@йню. Вынеси и спрячь. В сумке".

Через две минуты, в 15:12, он написал пост в социальной сети о своем задержании: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!" А еще через две минуты, в 15:14, позвонил родственнику, чтобы удостовериться, что тот забрал пакет из квартиры.

Брат жены отрапортовал Антоненко, что забрал "весь рюкзак и с ножом, и со всем".

Видео: YouTube/ Національна поліція України

К 17:13 13 декабря следователи вычислили траекторию движения гражданина Е и поняли, что он занес вещи Антоненко в офис IT-компании, который находится на первом этаже дома Антоненко. В офисе провели обыск и нашли противопехотную мину МОН-50. Боеприпас находился в приемнике для купюр терминала.

Части именно от такой мины использовались для подрыва автомобиля Шеремета.

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