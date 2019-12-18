На 82-м году жизни умер художник-мультипликатор Сергей Алимов. Об этом сообщает пресс-служба Театра кукол имени С.В.Образцова, в котором работал Алимов.

"Ведущий деятель отечественного искусства Сергей Александрович Алимов принадлежал к редкому ныне типу художников универсального склада: круг его творческих интересов составляли анимационное кино и театр кукол, искусство книги, графика и педагогика", - говорится на сайте театра.

Он был художником-постановщиков мультфильмов "Каникулы Бонифация", "История одного преступления" и "Топтыжка". Создавал иллюстрации к книгам "Мертвые души", "История одного города", "Мастер и Маргарита" и другим.

С 1999 года он был главным художником Театра Образцова. Все двадцать лет Сергей Александрович Алимов работал в соавторстве с режиссёром, заслуженной артисткой России Екатериной Образцовой, внучкой основателя театра.

Замечательный человек, олицетворение такого понятия как настоящий интеллигент, он создавал как художник миры интереснейших спектаклей, по новому открывая известных классиков мировой литературы для театра кукол, даря зрителям радость приобщения к искусству.

Неповторимое воплощение в куклах "по-алимовски" духа и стиля автора всегда восхищало и завораживало - будь то красивая, пластически острая в своей условности пушкинская "Пиковая дама" (спектакль был номинирован на "Золотую Маску", получил премию "Хрустальный цилиндр" фестиваля "России первая любовь"), документально-юбилейный "Великий пересмешник", посвященный С. Образцову, сатирико-фантасмагорические "Ночь перед Рождеством" и "Путешествия Гулливера", веселые игровые спектакли для детей "Братец Кролик", "Три поросенка" и "Винни по прозвищу Пух!", романсеро в куклах "Дон Кихот" по Сервантесу (за этот спектакль он был награжден премией Москвы в области литературы и искусства в 2017 году), невероятный "Барон Мюнхаузен".

Прекрасно зная все тонкости "кукольного дела", он обладал подлинным даром раскрывать творческий потенциал окружающих людей. Владея энциклопедическими знаниями, он всегда был полон творческих идей и замыслов. Его театральное творчество известно не только в России, но и за рубежом. За 20 лет его работы в ГАЦТК алимовские спектакли участвовали в гастролях в российских регионах и странах всего мира, высоко оценены отечественной и зарубежной прессой и зрителями. Творческая деятельность народного художника Российской Федерации Сергея Александровича Алимова стала ярким примером развития и популяризации великой русской культуры.

Талант и мастерство, высочайший профессионализм, духовная красота и мудрость – эти черты составили неповторимую личность Сергея Александровича Алимова. Он увлекал в сферу особенного пространства, в котором создается искусство и продолжает жить, поднимая человека над обыденностью, делая его почти равным Богу. Грустно прощаться с тем, кто делал наш мир гармоничнее и прекраснее. В нашей памяти, - его коллег, актеров, студентов, - навсегда останется светлая и благодарная память о Сергее Александровиче Алимове.

19 декабря 2019 года с 10.00 до 11.30 на Большой сцене пройдет церемония прощания.

Видео: youtube.com/Мультики студии Союзмультфильм

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