В объектив фотографа в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС попали 22 лебедя-кликуна, которые плавали в пойме реки Несвич.

Снимки прекрасных птиц опубликовал в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

На снимках Станислава Гуменюка белоснежные птицы спокойно рассекают тихие воды реки или взлетают с ее поверхности, расправив крылья.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Лебедь-кликун - это водоплавающая птица из семейства утиных. Свое название она получила за громкие трубные крики, особенно часто издаваемые в полете.

Лебедь-кликун - крупное пернатое, которое весит от 7 до 10 кг.

Эти птицы в основном гнездятся на северных границах лесов Евразии от Скандинавии и Шотландии до Чукотки и Сахалина. Лебеди-кликуны - моногамные создания. Они образуют пары на всю жизнь, причем "супруги" держатся вместе даже на зимовке. Смена партнера возможна только в случае гибели одного из лебедей.

Интересно, что лебедь-кликун является национальным символом Финляндии.

Ранее "Страна" писала, что в Чернобыльском заповеднике подготовили несколько водных маршрутов для туристов.

Мы также показывали фотографии разных редких пернатых, которые обитают в зоне отчуждения.