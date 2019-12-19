Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

В этом году Кремль аккредитовал рекордное количество журналистов - 1895 человек. Как сообщают по Первому каналу, аккредитовались СМИ из всех регионов РФ.

Начало по киевскому времени - 11:00.

Ни одна из последних пресс-конференций Путина не обходилась без вопросов по Украине. С большой уверенностью можно сказать, что так будет и сегодня.

Один из вопросов, который наверняка будет поднят - газовый. В конце года истекает контракт на транзит российского топлива через украинскую территорию. И новый договор на сегодняшний день пока не заключен. Поэтому этот пункт - один из первых на повестке дня.

Не особо продуктивно 9 декабря состоялась встреча нормандской четверки в Париже. Возможно, Путин прокомментирует эту тему вновь. Тем более, что вчера в Минске сорвался обмен пленными.

Главные заявления Путина - по Украине и не только - мы будем записывать в этом материале. Он обновляется.

Прямой эфир пресс-конференции Путина

11:48 Вопрос: "Вы могли бы сказать, когда вы примите решение о расформировании оккупационных администраций ["ЛДНР"]?"

Ответ: "Представляй в Минске Украину Петр Порошенко настаивал, чтобы свои подписи подставили представители непризнанных республик. Меня за горло взяли. Они не хотели этого делать. Вот вам раскрою такую подноготную. Это первая часть Это во-первых".

Путин продолжил: "Что касательно вывода иностранных войск. Там [на Донбассе] их нет. Там есть местная милиция, она состоит из местных жителей. Мне задают вопрос, откуда там танки и другая техника. В разных частях мира, где вооруженные конфликты, есть техника. Откуда государства берут такую технику? От государств, которые им симпатизируют".

"Главное - желание решить конфликт в диалоге с людьми, а не силовым способом - танков, артиллерии и авиации. Президент Украины у меня спрашивал: какой авиации? Он забыл уже. Известная фраза - "Донбасс порожняк не гонит" - она такая хулиганская, но она есть в душе у людей".

11:42 Вопрос про Украину: "После Парижа, что за две недели наговорили ваши партнеры, видите ли смысл встречаться дальше? Какой вы видите судьбу Донбасса? Какова перспективы урегулирования украинско-российских отношений? Что вы думаете о президенте Зеленском?"

Ответ: "С последнего - не люблю давать характеристики своим коллегам, даже ушедшим со своим постов. Давайте по историческим личностям. Ну, нет ничего, кроме минских соглашений. Меня насторожило заявление Зеленского о том, что можно и пересмотреть. Если начнется пересмотр, то ситуация зайдет в тупик. Закон об особом статусе должен быть имплементирован в украинскую Конституцию. Судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее этого не хотят. Нужен прямой диалог с Донбассом, но его не хотят. Сейчас говорят, что будет закон о децентрализации. Это что, взамен? Если это касается Донбасса, это должно быть согласовано. И это настораживает. Что касается встрече в апреле, она станет актуальной, если будет позитивные изменения. Наши партнеры не хотят разведения по всей линии. Есть и позитивные, и есть вещи, которые настораживают. Продолжение в нормандском формате должно быть".

11:40 Спортивный вопрос - о решении WADA об отстранении россиян от Олимпийских игр.

"Это несправедливое решение. Ни в одной правовой системе мира никогда такого не было. А любое наказание должно быть индивидуально. И если у нас подавляющее большинство спортсменов чистые. Вот у нас девочки фигуристки, они четыре оборота делают. Можно же это зачистить".

11:35 Вопрос об очередях в региональные поликлиники и недостаточно высокой заработной плате медработников.

Ответ: "Модель здравоохранения лучше не трогать. Она развивается. Вы упомянули уровень заработной платы в медицине, но она повыше, чем в других сферах. Мы должны решить проблему зарплат рядовых врачей - увеличить базовую ставку оклада. Способы изменения простые - увеличить тариф ОМС (обязательное медицинское страхование; страховка, которую оплачивает работодатель за сотрудника, сами россияне за нее не платят - Ред.)".

Затем Путин привел цифры, сколько денег дополнительно выделено на покупку нового оборудования, закупку скорых и так далее - более 500 миллиардов рублей. И добавил, что основные средства государство будет тратить в ближайшие годы на борьбу с онкологией.

11:30 Вопрос: "Нам ставят в укор советское прошлое. Что за последние 10 лет было сделано? Магистрали, заводы?"

Ответ Путина: "Конечно, мы не можем не пользоваться тем, что досталось нам за историю нашего государства. Мы должны быть благодарны нашим предкам, которые создали в советское время такую мощную державу. Но 75% мощностей перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Мы три новых аэропорта построили, 45 полос, десятки вокзалов. У нас вдвое возросло количество федеральных трасс".

"Хочу напомнить, что мы сейчас номер один поставщик в мире пшеницы. У нас в разы вырос экспорт - в 2,6 раза. И в животноводстве мы выросли. Что касается месторождений - около 600 новых. И так можно говорить по каждой отрасли. Восемь блоков в атомной энергетике запустили. Это дает нам большие преимущества в борьбе с изменениями климата", - отметил Путин.

11:23 Вопрос, который беспокоит россиян - о так называемой "мусорной" реформе, борьбе со свалками.

"Мы генерируем в год 70 миллионов тонн бытовых отходов. Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в новой России никогда не было, мы создаем ее с нуля. Созданы двести с лишним региональных операторов. Но чего, мне кажется, не хватает - прямого общения с гражданами. Мы должны избавиться от серых схем и криминала. Людям должно быть понятно, за что они платят (имеем ввиду вывоз мусора, - Ред.)".

11:15 Журналистка троллит Путина, почему он не приезжает на Камтчаку, не из-за дороговизны ли билетов.

"Нет, не из-за дорогих билетов. Я в льготную категорию попадаю, как вы знаете (в зале смех). Мы не будем отменять льготные билеты. Но нам нужно добиваться роста доходов населения Камчатки", - сказал Путин.

11:12 Первый вопрос - о глобальном изменении климата.

"Потепление зависит от глобальных изменений. Сейчас посчитать, как современное человечество влияет на климат, сложно. Мы должны предпринять максимальные усилия, чтобы климат не менялся. Для нашей страны это серьезный вопрос. У нас 70% территории на северных широтах, целые города у нас в вечной мерзлоте, и если начнет таять... И пожары, и катаклизмы - все это тоже нас касается. Мы будем предпринимать максимальные усилия", - сказал Путин.

11:10 Пресс-конференция началась. В этом году обошлось без вступления, сразу перешли к вопросам.