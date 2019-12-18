В четверг, 19 декабря, в День святого Николая по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха днем до +12 градусов, передает "Укргидрометцентр".

По прогнозу синоптиков, в Западном регионе без осадков, дневная температура воздуха +7...+12 градусов днем и +1...+5 ночью. В Центральном регионе днем будет +6...+9 и +2...+6 ночью.

В Южном регионе столбик термометра, по прогнозу, покажет +7...+12 днем и +1...+6 ночью.

В Восточном регионе ожидается дневная температура от +5...+8 градусов, ночью +2...+5.

В Северном регионе Украины по прогнозу Укргидрометцентров днем температура от +5 до +7 градусов.

В Киеве ожидается без осадков, температура от +6 до +8 градусов днем, +4...+6 градусов ночью.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", 19 декабря в Украине отмечают День Святого Николая. В этот день детям дарят подарки - обычно это сладости. Рассказываем о традициях праздника и идеях подарков.

Напомним какие развлечения появятся на Софийской и Контрактовой площади в Киеве.