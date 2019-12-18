Транспортная полиция РФ, получившая из ФСБ данные о контрабанде нефтепродуктов через Турцию в Украину, возбудила уголовное дело.

В его рамках 18 декабря прошли обыски в структурах российского бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным силовиков, структуры олигарха нелегально поставили нефть и нефтепродукты в Турцию на два миллиарда долларов. Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга "ФортеИнвест", возглавляемого Гуцериевым-младшим.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

Основанием для возбуждения уголовного дела и обысков стала информация главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию в обход таможенных платежей. Делу решили дать ход после получения данных о том, что из Турции нефть могла попадать в Украину.

Между тем представители компании Михаила Гуцериев "Сафмара" опровергли новость об обысках. Сам Гуцериев-старший заявил, что сообщения о них - провокация.

Ничего не знают о следственных действиях и у Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об обысках у Гуцериевых.

Как писала "Страна", летом президент Украины пообещал, что уже через год контрабанда и рейдерство перестанут быть системными.

Однако пока сообщения о контрабанде появляются в инфополе очень часто. Так, в ноябре СБУ задержала жителей Кривого Рога, которые переправляли марихуану в Россию с помощью дрона.