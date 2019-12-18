В Киевской области участковый офицер полиции обнаружил гранату у бездомного мужчины.

Взрывное устройство он обнаружил у прохожего в пгт. Козин. Он носил с собой гранату "Ф-1" и запал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции. Как выяснилось, 45-летний уроженец Донецкой области приехал в Киевскую область и не нашел себе приюта.

Сейчас изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу в НИЭКЦ МВД Украины в городе Киеве.

Как сообщала "Страна", на въезде в Киев патрульные случайно нашли в авто противотанковый гранатомет. После остановки авто патрульные заметили, что водитель во время общения заметно нервничает.

Отметим, что под Ровно во дворе жителя села нашли один из крупнейших в истории Украины подпольных арсеналов. Открыто уголовное производство.

Напомним, что в США констатировали, что после начала АТО (ООС) Украина фактически превратилась в "оружейный супермаркет".