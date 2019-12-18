Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин заявил, что в случае неподписания соглашения о транзите с "Газпромом" Украину ждут огромные потери.

О транзите газа парламентарий говорил в эфире телеканала "Россия-1", в программе "60 минут".

"Возможное непродление транзитного контракта – это абсолютный экономический нонсенс. Украина является традиционным транзитером газа. За последние 6 лет, с 2014 года, Украина транзитировала 478 млрд кубометров газа и заработала на этом более 14 млрд долларов. Мы не можем позволить себе лишиться такого источника доходов – приблизительно 2,5 млрд долларов в год. При размере экономики в $154 млрд (это расчетный показатель ВВП Украины в 2019 году) потенциальные потери составляют около 2%", – привел статистику Левочкин.

Видео: YouTube/ Сергей Лёвочкин

Также, по мнению политика, нужно восстановить и прямые поставки газа.

"С 2014 по конец 2019 года Украина импортировала порядка 85 млрд кубометров газа. Таким образом, если мы проанализируем с точки зрения предложения, которое звучало от российского импортера газа в Украину РАО "Газпром", о том, что цена российского газа могла бы быть на 25% ниже, чем цена на газ в Европе, то нехитрым математическим расчетом мы получаем объем в 21 млрд кубометров, которые Украина в денежном эквиваленте могла бы сэкономить", – сказал он.

Как писала "Страна", сегодня глава "Нафтогаза" Коболев заявил о том, что вероятность заключения нового транзитного договора до нового года стремится к нулю.

Также мы сообщали, что тему транзита вчера обсудили по телефону президенты Путин и Макрон.