Фигурант дела о крушении МН17 Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на российские издания.

По словам адвоката Цемаха, его подопечный обвиняет сотрудников правоохранительных органов двух стран в незаконном похищении и содержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов.

"Все это вопиющие нарушения прав человека", – заявил адвокат Анатолий Кучерена.

Как сообщала "Страна", переданный России в рамках обмена пленными фигурант дела о крушении на Донбассе MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов.

В СБУ внезапно объявили в розыск Цемаха, которого передали России.

Напомним, что Малайзия не доверяет международному расследованию катастрофы своего Boeing на востоке Украины. Премьер-министр Малайзии не видит достаточных оснований для обвинения России.