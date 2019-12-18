В Одессе под контролем Службы безопасности Украины 18 декабря утилизировали в огне рекордную по украинским меркам партию наркотиков, ранее изъятых в качестве вещественных доказательств по уголовным делам.

Об этом сообщает сайт Odessa.online.

Всего в специальной печи было сожжено около 3 тонн марихуаны, 700 килограммов героина и 500 килограммов кокаина. Как отметили в пресс-службе СБУ, на черном рынке за уничтоженные наркотики можно было бы выручить более 100 миллионов долларов.

Фото: odessa.online

Сожжение проходило на специальном предприятии по утилизации.

Видео: YouTube/ odessa online

Служба безопасности обычно проводит утилизацию изъятых наркотических веществ раз в три года. Причем уничтожать вещдоки можно только по решению суда.

Ранее "Страна" писала о том, что в Полтавской области полиция сожгла более 110 килограммов наркотиков на сумму 10 млн грн.

Также мы сообщали о разоблачении синдиката торговцев, которые продавали наркотики на миллионы.