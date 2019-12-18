Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с жителями села Красная Слобода Киевской области не смог внятно ответить, когда государство повысит нищенские пенсии. Видео беседы главы государства с пенсионером-аграрием появилось в официальном Telegram-канале Офиса президента.

Собеседник пожаловался Зеленскому на то, что со своими 40 годами стажа получает всего 2,5 тысячи гривен пенсии. Житель Красной Слободки поинтересовался, когда увеличат эту крохотную по нынешним меркам сумму.

Президент ответил весьма путано и туманно, в духе знаменитого медведевского "Денег нет, но вы держитесь".

"С пенсиями, разумеется, очень сложный вопрос. Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Пока нам не предоставило всю схему Минсоцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, ну, дайте хоть время ", - произнес растерянный Зеленский.

При этом один из сопровождающих президента мило улыбнулся и посоветовал пенсионеру пока продолжать "работать и подрабатывать".

Видео: Telegram/ Офіс Президента

В октябре "Страна" писала, что украинцев массово лишают пенсий или существенно уменьшают положенную по закону сумму.

Мы также писали о перерасчете пенсий с 1 декабря, в результате которого некоторым категориям добавили смехотворные суммы.

Между тем 12 декабря Зеленский анонсировал повышение пенсий пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста.