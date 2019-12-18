Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский подписал приказ "О медицинском обеспечении физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий", в котором предложено отменить получение справок для спортивных соревнований и занятий спортом. Об этом сообщает сайт ведомства.

Приказ устанавливает порядок привлечения медицинских работников к проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. Также он предусматривает отмену приказа Министерства молодежи и спорта и Министерства здравоохранения от 27.12.2017 №5232/1746 "Об утверждении Положения о медицинском обеспечении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, учреждений физической культуры и спорта". Последний документ закреплял монополию на получение справок для допуска к массовым соревнованиям в спортивных диспансерах.

Сейчас документ передан в Министерство здравоохранения. После подписания его всеми сторонами вопрос с медицинскими справками будет закрыт.

При этом в Минкульте отметили, что здоровье каждого человека - это его собственная ответственность, а профилактические медицинские мероприятия являются неотъемлемой частью сопровождения занятий спортом и участия в спортивных мероприятиях. Теперь все граждане смогут проходить медицинские осмотры в медицинских учреждениях по месту жительства или в любой удобной клинике.

Ранее "Страна" писала, что Министерство культуры и министр Бородянский занимаются разработкой скандального законопроекта о "стандартах новостей" - а фактически о подавлении свободы слова.

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