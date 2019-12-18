Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, проект которой был одобрен в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ имеет название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За резолюцию проголосовали 133 государства, против - два, воздержались - 52.

Публично не поддержали документ США и Украина.



Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время этой войны.



Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Они призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми возможными средствами, включая законодательные.

Напомним, проект резолюции тоже не поддержали Украина и США. "Страна" приводила по этому поводу мнение журналиста Дмитрия Васильца.

Мы также писали, что "Оппоплатформа" потребовала полной замены украинской делегации в ООН за отказ голосовать за резолюцию о борьбе с нацизмом.