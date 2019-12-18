В интернете появилось видео изъятия из офиса IT-компании мины, которую перед обыском в своей квартире подозреваемый по делу Павла Шеремета Андрей Антоненко попросил забрать у него.

Кадры оперативной съемки опубликовала в Facebook Нацполиция.

12 декабря, в день задержания, Антоненко, воспользовавшись своим правом позвонить адвокату перед обыском, послал сообщение брату жены с просьбой забрать пакет в шкафу. Через две минуты он написал пост в социальной сети о своем задержании. А еще через пару минут позвонил родственнику, дабы удостовериться, что тот выполнил просьбу.

13 декабря во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили противопехотную мину МОН-50.

Видео: Facebook/ UA.National.Police

Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом. Сотрудники офиса объяснили, что сосед, родственник Антоненко, оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

Найденную мину отправили на экспертизу. Ее подвергнут комплексному исследованию, в том числе молекулярному.

"Страна" подробно писала о том, кто такой Антоненко.

Мы также приводили рассказ главы МВД Арсена Авакова о задержании подозреваемого и обнаружении мины.