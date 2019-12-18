Российский блогер Оксана Лаврентьева, которая ведет Инстаграм под ником @olololnew, опубликовала обнаженное фото.

Его прокомментировала журналист Ксения Собчак. После чего с ней в перепалку вступил супруг 41-летней Лаврентьевой, писатель Александр Цыпкин.

Лаврентьева в подписи под снимком отметила, что, глядя на это фото, мотивирует себя продолжать заниматься спортом.

На пост отреагировала Ксения Собчак, с которой они ранее были дружны. Журналистка высказала мнение о том, что когда женщины за сорок публикуют столь откровенные снимки, это выглядит как отчаянный призыв "хоти меня".

Ей ответил муж Лаврентьевой, Александр Цыпкин. Он попросил Собчак "не завидовать" и отстать от его жены. "Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и все", - отметил писатель.

Собчак ответила Цыпкину так: "Это самый тво смешной рассказ. "Я бежал за вами два квартала, чтобы сказать, как мне на вас наплевать". И пожелала, чтобы у пары было все еще лучше.

Сам же Цыпкина также опубликовал фото обнаженной жены у себя на странице в Инстаграме и написал, что одобряет такие снимки.

Что касается Ксении Собчак, в ее личной жизни, похоже, все хорошо. В пятницу, 13 сентября 2019 года, она вышла замуж за своего любовника, режиссера Константина Богомолова.

Торжество было роскошным и на нем присутствовал весь российский бомонд. Ксения Собчак танцевала на своей свадьбе под Киркорова и Лободу, а потом вышла в чулках и устроила эротику под песню Ирины Аллегровой.