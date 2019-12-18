В селе Вита-Почтовая полиция Киево-Святошинского района задержали мужчину, который пьяным устроил беспорядочную стрельбу из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями. У него обнаружили арсенал оружия по месту проживания.

Правонарушителем оказался 43-летний мужчина, который принимал участие в конфликте в зоне ООС (АТО).

Во время проведения санкционированного обыска по месту временного проживания правонарушителя в городе Боярка, сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции обнаружили и изъяли винтовку "Мосина" времен Второй мировой войны, корпус к винтовке, 55 патронов калибра 7,62 мм, 2 пистолета, 2 гранаты РГД-33 и Ф-1, 5 минометных мин различного калибра, артиллерийский снаряд калибра 150 мм и 14 взрывателей к боеприпасам.

Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления.

Меру пресечения на время досудебного следствия для него изберет суд. Правоохранители обратились с ходатайством о содержании под стражей.

Как сообщала "Страна", на въезде в Киев патрульные случайно нашли в авто противотанковый гранатомет. После остановки авто патрульные заметили, что водитель во время общения заметно нервничает.

Отметим, что под Ровно во дворе жителя села нашли один из крупнейших в истории Украины подпольных арсеналов. Открыто уголовное производство.

Напомним, что в США констатировали, что после начала АТО (ООС) Украина фактически превратилась в "оружейный супермаркет".