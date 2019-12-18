Главой коллегии судей Киевского апелляционного суда, которая выпустила под домашний арест экс-нардепа Сергея Пашинского, является отец сотрудника прокуратуры.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Как отмечают источники "Страны" в судейском корпусе, председательствующим по делу Пашинского был судья Виктор Глиняный. Его сын трудится в прокуратуре. И недавно как раз прошёл аттестацию. Стоит напомнить, что именно на уровне Генпрокуратуры в последние месяцы тормозился ряд дел против представителей прежней власти. В частности - не были согласованы проекты подозрений против Порошенко, которые направлялись из ГБР", - пишет Telegram-канал.

Напомним, 7 октября Пашинского посадили в СИЗО по делу о его стрельбе в жителя Василькова новогодней ночью пару лет назад.

Также мы писали, что арестованный экс-нардеп Сергей Пашинский дал показания на заседании Святошинского районного суда Киева по делу о расстрелах на ул. Институтской, произошедшего во время Евромайдана зимой 2014.