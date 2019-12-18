Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" №321-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.

Закон переносит на 1 июля 2020 дату вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" от 22 ноября 2018 года, который предусматривает создание института уголовного проступка. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой пресс-службу президента Украины.

"Этот институт (уголовный проступок - Ред.) должен был заработать с 1 января 2020 года, однако пока не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел. Поэтому подписанный президентом закон определяет новую дату введения института уголовного проступка - 1 июля. Это поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений", - говорится в сообщении.

В пятницу, 22 ноября 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7279-д о внесении изменений в законодательство об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений, который должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Закон изменяет классификацию уголовных правонарушений и вводит в действие институт уголовных проступков. Таковыми будут считаться предусмотренное Уголовным кодексом деяние, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа не более 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

8 ноября глава парламентского комитета по вопросам правоохранительных органов Денис Монастырский заявил, что дата введения института уголовных проступков 20 января 2020 года будет отложена. По его словам, для реализации закона необходимо внести изменения в 50 законодательных актов, а времени до вступления в силу закона осталось менее, чем два месяца.

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