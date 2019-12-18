В Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что принятый 18 декабря Верховной Радой законопроект №2237 о снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений с участием действующих парламентариев.

В связи с этим в Facebook САП опубликовано обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать документ.

По мнению сотрудников САП и НАБУ, отдельные принятые нормы могут привести к процессуальным проблемам еще в начале расследования и позволить виновным избежать ответственности.

Так, согласно законопроекту №2237, генеральный прокурор станет единственным, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом в Единый реестр досудебных расследований - то есть начать расследование.

Названная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП. Ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в Едрей. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию генпрокурору, чтобы тот инициировал расследование.

Скриншот: Facebook/ sap.gov.ua

Также законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. В САП объяснили, что имеют в виду.

"Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237 следователям достаточно выделить указанный эпизод и расследовать его как отдельное производство. Если же проголосованный проект получит статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми", - говорится в посте.

Как отметили в САП, в законопроекте есть еще немало других процессуальных аспектов, которые способны заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП. Поэтому их сотрудники просят ветировать документ и отправить его на доработку.

Ранее "Страна" объясняла сомнительные нюансы принятого законопроекта.

Мы также сообщали, что КСУ признал неконституционным законопроект о назначении президентом глав ГБР и НАБУ, который угрожает их независимости.