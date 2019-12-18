Бывший глава Украинского института национальной памяти, а ныне нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сообщил, что комитет парламента по вопросам местного самоуправления поддержал инициативу жителей села на Львовщине по возвращению ему названия в честь коммуниста. Скорбный пост главный декоммунизатор опубликовал в своем Facebook.

"Только комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления поддержал инициативу жителей села Мармузовичи на Львовщине по возврату ему названия Андреевка (село получило название в честь убитого в 1946 году коммунистического активиста Андреева)", - проинформировал подписчиков Вятрович.

Скриншот: Facebook/ volodymyr.viatrovych

Затем он высказал опасение, что этим поступком под угрозу стаится его любимое детище - декоммунизация.

"Стыдно, что мои земляки галичане таким образом могут запустить процесс рекомунизации. Стыдно, что члены общины во главе со священником УГКЦ говорили, что название села не имеет отношения к коммунистам и происходит от апостола Андрея. Завтра кто-то захочет снова Днепр переименовать в Днепропетровск - в честь апостола Петра", - предрек бывший главный в стране по национальной памяти.

В октябре "Страна" писала, что Вятрович вместе с Институтом нацпамяти запустили новый проект "ИстФакт".

Мы также сообщали, что преемник Вятровича в Институте назвал приоритеты своей работы.