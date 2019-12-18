В Украине суд впервые вынес оправдательный приговор по делу о выращивании наркотиков, в частности марихуаны. Речь идет о деле 44-летнего Виталия Румянцева, который выращивал и употреблял ее, чтобы облегчить боль в суставах. Об этом сообщает "НВ".

Виталий Румянцев родился в небольшом поселке Воссиятское Николаевской области. Окончив школу, уехал учиться в Национальном университете кораблестроения на газосварщика. Через некоторое время Румянцев получил условный срок за хранение наркотиков. Спустя несколько месяцев его снова задержали за хранение наркотиков, и он получил первый тюремный срок. Через несколько лет Румянцев получил второй тюремный срок за кражу.

Во время пребывания в тюрьме после очередного употребления эфедрона у Румянцева произошел инсульт, после чего он заболел энцефалопатией (невоспалительное поражение головного мозга с нарушением его функции - Ред.). Это заболевание может быть следствием употребления им эфедрона.

По словам Румянцева, после того, как заболел, он перестал принимать наркотики. Однако с тех пор ему стало сложно говорить и ходить, а также появилась постоянная боль в суставах.

В 2008 году Румянцев вышел из тюрьмы и с тех пор, по его словам, не совершал преступлений. Он вернулся к Воссиятское и живет там уже 10 лет, получая пенсию по инвалидности (из-за болезни у Виталия Румянцева инвалидность первой группы - Ред.).

12 июня 2018 к Румянцеву во двор приехала с обыском полиция из-за того, что его сосед написал заявление о том, что у него во дворе плантация конопли. На обыске присутствовали начальник отдела полиции майор Николай Стремилов, районный прокурор Александр Гульпа, оперуполномоченный, следователи и еще несколько сотрудников полиции.

Виталий Румянцев попросил, чтобы его брат "был адвокатом", но поскольку он плохо говорит, но ему отказали.

"Начальник полиции сказал, что я выращиваю коноплю. А я и согласился. Сказал как есть, что выращиваю восемь кустов и чисто для себя. Мои восемь кустов сразу видно, я их огородил палочками. Полицейские зашли ко мне домой и в присутствии понятых начали рвать дичку (дикорастущую коноплю - Ред.) по всему огороду и складывать к кустам. Насчитали более 300 кустов", - описал он то, что произошло после этого.

Полицейские составили протокол, согласно которому 215 из этих кустов признали дикорастущими, а 116 - выращенными Румянцевым.

По словам общественного активиста и одного из организаторов Марша свободы Тараса Ратушного, таким образом полиция сфальсифицировала дело, смешав между собой доказательства.

Выращивание до десяти кустов марихуаны - административное правонарушение, которое наказывается штрафом в размере от 18 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией растений.

Непринятие мер землевладельцами или землепользователями по уничтожению на своих участках дикорастущей конопли тоже является административным правонарушением, которое карается штрафом в размере от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Выращивание более 10 кустов конопли - это уже уголовное преступление, а если таких кустов более 50, оно наказывается заключением на срок от трех до семи лет тюрьмы.

В итоге суд признал недопустимыми доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом о нарушенном праве на защиту и полностью оправдал Виталия Румянцева.

Как сообщала "Страна", в Киеве водитель с "зеленым веществом растительного происхождения" в кармане чуть не задавил пешехода на переходе, а затем выстрелил в него. Пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из них попала в лицо потерпевшему. На месте работали врачи и полиция.

Напомним, что наркоманы в Киеве в поисках "закладки" нашли мину и разобрали ее в подъезде столичной многоэтажки.