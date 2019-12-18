В среду курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 23,3925 грн/$1 с 23,4575 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, к концу торгов котировки гривни к окончанию торгов составили 23,385-23,400 грн/$1, в то время как НБУ на 19 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,413086 грн/$1.

Также, по информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 декабря укрепился до 23,4139 грн/$1 с 23,4722 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины укрепили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 19 декабря до 23,413086 грн/$1 по сравнению с 23,469132 грн/$1 на 18 декабря 2019г.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз вместе с иностранцами уронил курс доллара, а сегодня опустит его еще сильнее.

Также мы писали, что Нацбанк опустил доллар до 23,47 грн/$, но дал ему откатиться. Что будет дальше.