19 декабря отмечают день святого Николая. Это еще и день именин, или день ангела, для всех, чье имя Николай.

Главным покровителем этого имени является святой Николай Чудотворец. Он жил в Ликии, на территории современной Турции, в 3-4 веках. Николай активно боролся с язычеством и широко проповедовал христианство. Он защищал невинно осужденных, не раз избавлял людей от напрасной смерти. Его жизнеописание дало начало многим фольклорным новогодним персонажам - Санта Клаусу, Деду Морозу, Микулашу.

Николай Чудотворец почитается как покровитель путешественников, в особенности моряков, заключенных, а также сирот. В день Николая Чудотворца принято тайно подкладывать вкусные подарки детям.

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос и означает "Победитель народов". Это имя есть в разных языках, хотя и может звучать по-разному. Во Франции оно трансформировалось в Николя, в Венгрии это имя звучит как Миклош, в Германии - Клаус, в Скандинавии еще более непохоже - Нильс.

Считается, что носители имени Николай отличаются крепким здоровьем, сильны, активны, трудолюбивы. Их них получаются хорошие руководители. У Николая немного друзей, но все они близкие и надежные. Человек с этим именем хорошо распознает ложь и не терпит обманщиков. Николаи самолюбивы и упрямы, их очень сложно переспорить. Носители этого имени харизматичны, умеют легко завладеть вниманием аудитории, убеждать окружающих в своей правоте.

В жены Николаи зачастую выбирают женщин выше себя по статусу. Однако по характеру любят мягких, неконфликтных. Дома Николаи очень высоко ценят уютную спокойную атмосферу, любят вкусно поесть.

Что касается выбора профессии, то Николаи отлично проявляют себя на руководящих должностях в торговле, в армии, в промышленности. Это может также быть организатор, дипломат, врач, адвокат, следователь, педагог. Можно также попробовать себя в творческой профессии - художник, писатель, композитор.

Поздравления и открытки в день Николая