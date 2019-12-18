Александр Зеленский, отец президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что экс-спикер парламента Андрея Парубия в том, что он создал Евромайдан, а теперь хочет нового майдана против его сына.

Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"Они подержали Вову и сказали, что толпа под Офисом президента не нужна. И две "ляпалки", типа этого композитора (Вакарчука - Ред.) и еще один от Порошенко. Экс-спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (видимо, имеется в виду Парубий. В оригинале текста стояла фраза Александра Зеленского о том, что у экс-спикера "на руках кровь Майдана". Однако уже после выхода интервью Александр Семёнович попросил убрать её из текста, сказав, что у него нет этому доказательств - Ред.). Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?" - сказал отец украинского президента.

Отметим, что ранее Парубия неоднократно обвиняли в причастности к убийствам на Майдане, что сам спикер отрицал.

Напомним, вчера Александр Зеленский дал большое интервью "Стране".

Ранее мы приводили комментарий Зеленского-старшего по поводу его же резких слов о Путине.