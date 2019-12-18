Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач заявил, что у него есть оригинальный документ, в котором бизнесмен Виктор Пинчук подписался об обязательстве сотрудничать с органами КГБ СССР, и предложил ему провести графологическую экспертизу, если он не помнит, как его подписывал.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Андрей Деркач

По его словам, его сообщение о том, что Пинчук был информатором КГБ было опровергнуто, но не им лично, а безымянной пресс-службой.

"Пусть Виктор Михайлович уточнит эти моменты. А если он совсем запамятовал, как эту бумагу подписывал, предлагаю провести графологическую экспертизу. Для того чтобы экспертиза была корректной, можете предоставить копии доносов того времени. Или нам как всегда сделать все за вас и самим их найти?" – подчеркнул Деркач.

Он обратился к Пинчуку с предложением объяснить, что именно было опровергнуто.

"Так вот, хотел бы уточнить, что именно Пинчук опровергал: Что его не вербовало КГБ СССР, а он добровольно пришел? Или что он давал Клинтон украденные у украинцев 29 млнв долларов ей не на кампанию, а на мороженное? Что его банки "Дельта" и "Кредит Днепр" не свистнули рефинанс НБУ, выведя его на офшоры? Или, может быть, главное опровержение состоит в том, что его зовут вовсе не "Пинчук Виктор Михайлович"? А как – "Валерий"?" – спросил Деркач.

Скриншот: Facebook/Андрей Деркач

Ранее нардеп Деркач опубликовал снимок с оригинала агентурной подписки КГБ, которая была написана собственноручно Пинчуком. Оригинал подписки он показал журналистам на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

В этой агентурной подписке Виктор Михайлович берет на себя обязательства служить Советской Родине и КГБ СССР. Согласно ей, агентурный псевдоним Пинчука – "Валерий".

"Я, Пинчук Виктор Михайлович, даю согласие добровольно оказывать помощь органам КГБ в их работе по защите безопасности нашей родины. Ставшие мне в процессе сотрудничества известные формы и методы работы органов КГБ, а также сведения о лицах, интересующих органы КГБ, обязуюсь никогда никому не разглашать. Письменную информацию, которую буду предоставлять, буду подписывать "Валерий", – говорится в документе.

Позже пресс-служба Фонда Виктора Пинчука опровергла все заявления Андрея Деркача. "Все эти заявления без исключения являются чистым вымыслом и провокацией, как в отношении Фонда, так и непосредственно Виктора Пинчука", – говорилось в сообщении.

Ранее нардеп Деркач обвинил Пинчука в краже $29 млн для Хиллари Клинтон. У олигарха назвали это провокацией.

Также мы писали, что олигарх Пинчук купил 24 квартиры вернувшимся из плена морякам.