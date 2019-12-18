Законопроект президента Владимира Зеленского по изменениям к Конституции по децентрализации уже в четверг могут отправить в Конституционный суд для получения вывода о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

На данный момент в повестке дня четверга нет этого проекта.

В среду проект прошел согласование в комитете по правовой политике, который рекомендовал внести его в повестку дня.

"15 голосов (этого хватает) в комитете за включение в повестку дня и направление в Конституционный суд (я на комитете не голосовал)", - сказал "Стране" нардеп-мажоритарщик Дмитрий Шпенов, член комитета по правовой политике.

В пропрезидентской партии "Слуга народа" считают, что парламент поддержит это решение.

Для того, чтобы парламент отправил проект в Конституционный суд, требуется 226 голосов. Столько же нужно для первого чтения законопроекта в Верховной Раде. На следующей сессии потребуется уже 300 голосов для принятия проекта в целом.

Как сообщил "Стране" замглавы фракции "Слуга народа" Александр Качура, монобольшинство надеется, что Конституционный суд успеет рассмотреть этот проект до окончания текущей сессии Верховной Рады. Если вывод будет положительным, то Рада сможет принять проект на этой сессии, которая заканчивается в конце января 2020 года, а во втором чтении - на следующей сессии - до конца июля 2020 года.

"Законопроект определен президентом как безотлагательный для нас, а не для Конституционного суда. Теоретически суд может успеть рассмотреть, но мы тут не можем никак повлиять. Будем надеяться, что КС будет исходить из важности этого проекта для всего государства", - говорит "Стране" нардеп.

Отметим, что если Конституционный суд не рассмотрит данные поправки до окончания нынешней сессии, то первое чтение тогда законопроект пройдет лишь на следующей сессии, а второе осенью. Как раз накануне плановых местных выборов, которые должны состояться в конце октября.

Напомним, в понедельник, 16 декабря, на сайте парламента был опубликован текст президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию. В нем Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции относительно административно-территориального устройства Украины.

Как сообщалось, фракция Порошенко назвала диктаторским проект Зеленского о децентрализации, который почти полностью повторяет проект Порошенко.