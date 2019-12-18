В среду, 18 декабря, Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности решил принять за основу предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в УК за преступления, совершенные преступным сообществом, известный, как "закон о ворах в законе". Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"За" проголосовали 18 депутатов. Но многие депутаты отметили несовершенство закона и просят доработать его. В частности, не понятны формулировки, кого именно можно назвать "вором в законе" и как его идентифицировать.

Напомним, 2 декабря Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе "вора в законе".

Ранее "Страна" подробно разобралась в том, как закон против воров в законе перекроит криминальную карту Украины в материале "Не по понятиям".

Также мы писали, что в Украине постоянно находятся более 50 "воров в законе".