В Раде 250 голосами детей проголосовали за мир, один ребенок оказался против
В Верховной Раде Украины состоялось торжественное заседание в честь дня Святого Николая, который отмечается 19 декабря. Парламент заполнили дети, которых решили поздравить накануне праздника. Об этом сообщается на фб-странице журналиста Александра Кужельного.
Председатель парламента Украины Дмитрий Разумков предложил детям проголосовать. Голосовали за мир и счастливое будущее. Из присутствующих 250 - за, 1 - против.
Фото: facebook.com/Aleksandr Kuzhelny
Как сообщала "Страна", погода в Украине на День Святого Николая ожидается теплой и солнечной. По прогнозу синоптика, в ряде регионов воздух прогреется до небывалых +13 градусов С.
Напомним, что в Украине, по данным соцопроса, примерно поровну любителей живой и искусственной елок. Почти 80% участников опроса намерены поставить новогоднюю елку дома: 40% живую и 38% - искусственную.