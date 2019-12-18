В Верховной Раде Украины состоялось торжественное заседание в честь дня Святого Николая, который отмечается 19 декабря. Парламент заполнили дети, которых решили поздравить накануне праздника. Об этом сообщается на фб-странице журналиста Александра Кужельного.

Председатель парламента Украины Дмитрий Разумков предложил детям проголосовать. Голосовали за мир и счастливое будущее. Из присутствующих 250 - за, 1 - против.

Фото: facebook.com/Aleksandr Kuzhelny

Как сообщала "Страна", погода в Украине на День Святого Николая ожидается теплой и солнечной. По прогнозу синоптика, в ряде регионов воздух прогреется до небывалых +13 градусов С.

Напомним, что в Украине, по данным соцопроса, примерно поровну любителей живой и искусственной елок. Почти 80% участников опроса намерены поставить новогоднюю елку дома: 40% живую и 38% - искусственную.