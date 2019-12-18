Вероятность подписания газового соглашения между Украиной и Россией до 1 января близка к нулю - глава Нафтогаза
Вероятность подписания нового контракта по транзиту газа между Украиной и Россией в 2019 году стремится к нулю. Такое мнение высказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
"Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее", - цитирует его РИА Новости. По его словам, с каждой минутой эта вероятность "приближается к нулю".
Напомним, 13 декабря в Вене прошел очередной этап переговоров между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", по итогам которого ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.
После этого "Нафтогаз" опроверг договоренность с РФ по транзиту газа и заявил о продолжении переговоров.