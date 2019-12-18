Киевская прокуратура добилась отмены приговора суда первой инстанции, который приговорил к 8 годам лишения свободы женщину, заморившую голодом своего годовалого сына.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой умышленным убийством малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Столичная прокуратура категорически не соглашалась с квалификацией преступления и с назначенным наказанием, которое считала слишком мягким, поэтому обжаловала приговор.

В среду, 18 декабря, Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд другим составе суда. Кроме того, суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Полный текст приговора озвучат 24 декабря.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Напомним, 29 августа районный суд огласил приговор женщине, которая оставила на 11 дней без присмотра годовалого сына и двухлетнюю дочь. В результате чего, мальчик умер, а девочка попала в больницу. Суд признал виновной 22-летнюю женщину в оставлении детей в опасности и дал 8 лет тюрьмы. Прокуратура просила пожизненное заключение.