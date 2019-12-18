В 2020 году в ВСУ намерены обучить от 8 до 12 батальонно-тактических групп (БТГ) вести бой в городских условиях.

Об этом заявил начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск - заместитель начальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев, передает АрмияInform.

"В этом (2019 - Ред.) году две батальонно-тактические группы прошли обучение по программе "Подготовка для действий в урбанизированной местности". Срок обучения одного подразделения - 2 недели. Есть решение начальника генштаба ВСУ, чтобы каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе.

По его словам, комплекс на Львовщине, где военных должны учить ведению боя в городе, в минимальном объеме уже построен

Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", - отметил Вадим Пристайко.

Как сообщала "Страна", на территории военной части в Ужгороде военнослужащие устроили поножовщину. Согласно предварительным данным, у военнослужащих ВСУ по контракту - 31-летнего и 52-летнего мужчин возник конфликт. В разгар ссоры младший служащий и нанес несколько ударов ножом своему старшему товарищу по службе.

Напомним, что полковника ВСУ Ноздрачева, который сделал громкое заявление о реинтеграции Донбасса, отстранили от должности.

А Олеся Медведева в "Ясно.Понятно" блоге разбиралась, почему Порошенко выкупил подозреваемого генерала: