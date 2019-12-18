Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна не одобряет действия Конгресса США относительно санкций против газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает агентство AFP.

Так, Меркель заявила, что Германия выступает против экстерриториальных санкций. Также она предложила провести переговоры с Соединенными Штатами.

"Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти санкции", - сказала она.

Кроме того, Меркель напомнила, что сейчас ведутся разговоры относительно транзита газа через Украину. А лишние дискуссии вокруг "Северного потока-2" могут негативно отразиться на них.

Напомним, американские санкции не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также "Страна" писала, что 17 декабря Сенат Соединенных Штатов одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2".