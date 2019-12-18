Экс-генпрокурор Юрий Луценко отпраздновал свой 55-летний юбилей в итальянском ресторане с сотрудниками прокуратуры. Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" в Facebook.

"Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы, который полностью закрыли для него от других посетителей (чего это заведение, как нам там сказали, обычно не делает)", - говорится в сообщении Схем.

Луценко с женой

Как сообщается, данный ресторан принадлежит столичному бизнесмену, в прошлом советнику главы АП Бориса Ложкина Михаилу Бейлину. Сейчас НАБУ и САП подозревают Бейлина в участии в коррупционной схеме на "Укрзализныце", которой нанесли ущерб минимум на 20 миллионов гривен.

Кроме того, поздравить VIP-именинника прибыл ряд его бывших подчиненных, некоторые из которых все еще работают в прокуратуре.

В частности, среди гостей были экс-прокурор Киева Роман Говда, экс-руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, бывший начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам ГПУ Вячеслав Свирец, экс-начальник департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Константин Моргун.

Роман Говда

А также бывший начальник департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ Сергей Тимченко и Валерий Романов, который до сентября этого года возглавлял прокуратуру Запорожской области, а в ноябре получил должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Запорожской области.

Как сообщили Схемы, гостей было гораздо больше, но пока не все из них были опознаны журналистами.

Скриншот: Facebook/Схеми: корупція в деталях

Ранее сообщалось, что Коломойский посетил Луценко через день после его ухода с поста главы ГПУ.

Также мы писали, что Луценко отчаянно блефовал, чтобы сохранить кресло генпрокурора при Зеленском.