Сегодня на свободу вышел один из наиболее скандальных представителей прошлой власти - Сергей Пашинский. 7 октября его арестовали по делу о стрельбе в жителя Василькова в 2016 году. А сегодня апелляционный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест.

Отправку за решетку экс-депутата "Народного фронта" в обществе восприняли как начало долгожданных "посадок" - которые обещал Зеленский. Правда, скептики видели в этом лишь симуляцию: Пашинского сажали по простому криминалу. В то время как за ним тянется шлейф из куда более масштабных дел.

Это и производство взрывающихся минометов "Молот", и угрозы убийством секретарю комитета Рады. И загадочное убийство "Француза" в Житомирской области, который работал против избрания Пашинского в Раду этим летом. И многое другое.

Тем не менее, даже столь "скромное" обвинение обнадежило сторонников посадок. Но сегодня их надежды во многом рухнули.

"Страна" разбиралась, почему выпустили Сергея Пашинского и как на это реагируют украинцы.

За что судили Пашинского

Сергея Пашинского арестовали за конфликт со стрельбой, в ходе которого он ранил человека.

Это произошло 31 декабря 2016 года поздно вечером недалеко от дома нардепа в Киевской области на дороге недалеко от Василькова. Пашинский выстрелил в местного жителя Вячеслава Химикуса из зарегистрированного пистолета Glock 19. В результате пострадвший получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

О самом конфликте обе стороны рассказывали по-разному. Пашинский утверждал, что он ехал вместе с женой на автомобиле чуть не врезался в чужую машину, которая стояла на обочине с выключенными габаритными огнями. За рулем была жена Пашинского, она якобы приоткрыла дверь и сделала замечание водителю второй машины, на что тот пригрозил ей изнасилованием. Тогда в дело вмешался сам Пашинский.

По его словам, Химикус бросился на него и ударил по голове бутылкой. Пашинский упал, а у Химикуса в руках уже были остатки разбитой бутылки - "розочка". Тогда нардеп и решил выстрелить, причем из положения лежа, а затем вызвал постраддавшему "скорую помощь".

По версии Химикуса, он помогал незнакомому человеку на дороге подтолкнуть заглохший микроавтобус (в который, по словам Пашинского, они с женой чуть не врезались). Проезжающий мимо "Мерседес" остановился, и оттуда вылез нардеп, который начал угрожать оружием.

По словам пострадавшего, он действительно ударил Пашинского бутылкой по голове, но уже после того, как тот наставил на него пистолет. Также Химикус заявил, что предупредительного выстрела не было и что Пашинский стрелял в него сверху, а не из положения лежа.

В пользу версии Химикуса о положении Пашинского во время стрельбы свидетельствует входное и выходное отверстия в ноге: от выстрела, произведенного с расстояния 15 см, остался пороховой ожог. Врачи, оперировавшие Химикуса, подтвердили, что стрельба производилась сверху вниз, поскольку осколки кости смещены вниз от таза.

Дело о стрельбе в итоге просто закрыли - правда, перед этим пытались выставить Пашинского потерпевшим. Но после смены власти делом нардепа снова заинтересовались. Он получил подозрение, а 7 октября этого года Пашинского отправили под арест.

Пока апелляция не освободила скандального экс-нардепа.

Как отпустили Пашинского

Технически процесс освобождения экс-депутата выглядит так. Адвокаты Пашинского обжаловали решение Печерского райсуда о продлении меры пресечения до 29 января 2020 года.

Адвокат Андрей Федур заявил, что не видит причины, которая не позволила бы избрать Пашинскому альтернативную меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Прокуроры возражали против изменения меры пресечения. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.

На вопрос судьи, почему до сих пор не завершено досудебное расследование, прокурор Владислав Фомченков заявил, что сейчас проводятся некоторые экспертизы (судебно-баллистическая и фототехническая), в том числе повторные. По его словам, они должны завершиться в течение двух месяцев, но это зависит от экспертов.

Председательствующий судья также спросил у Пашинского, где он работал на момент задержания, с кем проживает и где находится его загранпаспорт. Экс-депутат ответил, что возглавляет свой благотворительный фонд, проживает с женой, а паспорт - у одного из его адвокатов. Он добавил, что может отдать паспорт следователю, так как не планирует ехать за границу, пока не будет закончено рассмотрение этого дела.

Суд принял сторону защиты Пашинского и постановил немедленно освободить экс-депутата из-под стражи и отправить домой в село Хотов Васильковского района. Правда, обязав носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию.

Срок действия решения суда - до 3 февраля 2020 года.

Есть информация, за смягчение условий содержания Пашинского просил его однопартиец Арсен Аваков, который возглавляет МВД и в последнее время в фаворе у Владимира Зеленского.

"Однако, источники в судейском корпусе обращают внимание на другую деталь: председательствующим по делу Пашинского был судья Виктор Глиняный. Его сын трудится в прокуратуре. И недавно как раз прошёл аттестацию.

Стоит напомнить, что именно на уровне Генпрокуратуры в последние месяцы тормозился ряд дел против представителей прежней власти. В частности - не были согласованы проекты подозрений против Порошенко, которые направлялись из ГБР", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Реакция соцсетей

"Пашинского отправили под домашний арест. Круглосуточный.

Полагаю, что избиратели потрясены той мощью, с которой мы обрушились на одиозных фигур предыдущего режима", - иронизирует нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"Пашинский на свободе. Точнее, круглосуточно дома. Ну, наконец-то, я уже начал переживать", - пишет в столь же ироничном стиле журналист Макс Назаров.

"Слабенько как-то. Надо ему еще должность в "Укроборонпроме" дать", - предлагает журналист Владимир Полуев.

"Пашинского выпустили из следственного изолятра. Выписали вместе с матрацом и холодильником. Дали паек, извинились за тортуры и подвезли домой. Скоро получит пожизненную пенсию имени Президента - в качестве компенсации за приченный моральный ущерб. И орден имени Черновол из рук главы Офиса президента - в знак уважения за неоцененный вклад в развитие украинской государственности", - троллит замглавного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Борьба с попередниками, коррупционерами и ворами эпохи Порошенко зашла в тупик", - пишет блогер Кирилл Тимошенко.

Политолог Владимир Корнилов напомнил, что посадкой Пашинского Зеленский хвастался, записывая блог из "Теслы".

"Вспомните, как недавно Зеленский за рулем Теслы отчитывался о своих заслугах по посадкам: "Свинарчук - есть, Пашинский - есть, Микитась - есть, Дубневич - есть". И пообещал не останавливаться.

Итак:

21.10 - Свинарчук вышел на свободу

25.10 - Микитась вышел на свободу

8.11 - Дубневич вышел на свободу

18.12 - Пашинский вышел на свободу

Что там ещё? Ах да, осталась Тесла!"

"Пашинского отпустили под круглосуточный домашний арест. На этом "эра посадок" благополучно закончилась. Зеленский именно с этого момента превратился в "порохоботскую тыкву". Ожидаемо, че. Обменяли ли Пашинского на некие показания против других товарищей? Вообще не имеет значения. Даже если это так, то ни к каким последствиям подобные знания не приведу. Короче, Зеленский усиленно ищет своих новых избирателей среди 23 процентов Петра Порошенко. И, судя по всему, крайне успешно", - пишет журналист Александр Зубченко.

Журналист Олеся Медведева: " Все шо посадили - выкапываем. Пашинского отпустили под домашний арест. Выборы вообще проходили в этом году? Или показалось просто?"